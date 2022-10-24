Ukrayna'nın Herson'da tekrar kontrolü sağladığı kasabalar savaşın ağır izlerini taşıyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Herson bölgesinde devam ettikleri karşı saldırı sonucu bugüne kadar 90 yerleşim yerinde kontrolü sağladıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınan kasabalardan Velika Aliksandrivka'daki son durumu görüntüledi.

Savaş başlamadan önce yaklaşık 7 bin sivilin yaşadığı ve 7 ay boyunca Rus kuvvetlerinin kontrolü altında kalan kasabanın merkezinde sessizlik hakim.

Özelikle merkezdeki sokaklar ve meydanlarda yaşanan yoğun çatışmaların sonucu, buradaki evler, konutlar, okul binaları, idari merkezleri ve marketlerin aldığı ağır hasar dikkati çekiyor.

Ukrayna ordusu ile Rus güçleri arasında sıcak çatışmaların sürdüğü cephe hattına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan kasabanın sokaklarından daha çok askerleri taşıyan araçlar geçiyor.

Cephedeki topçu sistemlerinin atış yaptığı sırada patlama seslerinin de duyulduğu Veliko Aliksandrivka'da hayat adeta durmuş vaziyette.

Elektrik, gaz ve suyun olmadığı kasabada kalan insanlar, gönüllülerin kendilerine getirdiği doğal gaz tüplerini kullanarak geçinmeye çalışıyor.

Rus güçlerinden geri alındıktan sonra belli bir süre mayın temizleme çalışmalarının yapıldığı kasabaya çok az da olsa yerel sivillerin dönüş yaptıkları görülüyor.

Mart ayında Rusların kontrolüne geçen ve ekim başında Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Veliko Aliksandrivka'da kalan bazı siviller, hasar görmüş evlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye ve tamir etmeye çalışıyor.

Marketlerin açık olmadığı, ekmek ve diğer gıda ürünleri satın almanın mümkün olmadığı Veliko Aliksandrivka'da sivillere insanı yardımlarla destek sağlanıyor.

- Kasabada sözde referandum düzenlendi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesinde basından sorumlu yetkilisi Karina, Veliko Aliksandrivka'nın 4 Ekim'de Ukrayna ordusu tarafından geri alındığını hatırlattı.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Karina, Ukrayna ordusunun diğer yerleşim yerlerini de geri almak için savaşmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Bu kasaba 7 ay boyunca işgal altındaydı." dedi.

Karina, Rusya'nın eylülde Ukrayna'nın diğer birkaç bölgesinde yaptığı gibi Herson'da da yasa dışı referandum yaptığını dile getirerek, sözde referandumun Veliko Aliksandrivka'da da yapıldığını söyledi.

- Arkhanhelske kasabası da savaşın acı yüzünü yansıtıyor

Dnipro bölgesine bağlı Krıvıy Rih kentinden Herson cephesine yakın Veliko Aliksandrivka'ya doğru giden yolun üzerinde bulunan ve yaklaşık 2 bin sivilin yaşadığı Arkhanhelske kasabası da yoğun çatışmalara sahne oldu.

Ukrayna ordusunun eylülde tekrar kontrolü sağladığı kasabanın merkezinde yaşanan yoğun çatışmalar burada oldukça büyük yıkımlara neden oldu.