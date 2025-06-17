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Dünya

Ukrayna'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 198 insansız hava aracının (İHA) gece Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

AA17 Haziran 2025 Salı 12:01 - Güncelleme:
Ukrayna'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar 198 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Belgorod, Kursk, Bryansk, Voronej, Tver, Lipetsk, Oryol, Tambov ve Tula bölgelerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda uzmanların çalışma yaptığını kaydetti.

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