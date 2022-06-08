Ukrayna'nın ikinci en büyük şehrine füze saldırısı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 105. gününe girdi. Ukrayna'nın Harkiv şehrine gece saatlerde düzenlenen füze saldırısında bir alışveriş merkezi ağır hasar aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv'e gece yarısı füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda, "Vostorg" adlı alışveriş merkezinin binası kısmen yıkıldı.

Şehir, cephe hattına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Alışveriş Merkezi Müdürü Svetlana Giulina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin füzelerle alışveriş merkezini vurduğunu belirterek "Saldırı gece yarısı civarında oldu. Doğrudan bu binayı vurdular." dedi.

Giulina, saldırı sonucu yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Binanın büyük kısmının hasar gördüğünü ve market bölümünün de bundan etkilendiğini belirten Giulina, "Düşmana inat biz market kısmını pazartesi gününe kadar açmak için çalışacağız." diye konuştu.

Gece patlama seslerinin duyulduğu şehirde, dün akşamdan beri üç füze saldırısı düzenlendi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

11:50 Ukrayna'nın Harkiv şehrine gece saatlerde düzenlenen füze saldırısında bir alışveriş merkezi ağır hasar aldı.

11:30 Dünya Bankası, sosyal hizmet görevlilerinin ve kamu personellerinin maaşlarının ödenmesine yardımcı olmak için Ukrayna'ya 1.49 milyar dolar finansal destek göndermeyi onayladı.

10:00 Norveç, Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya destek amaçlı 22 adet kundağı motorlu obüs gönderildiğini açıkladı.

05:00 Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını engellemek için daha önce bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadığını söyledi.

02:00 Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı.

01:30 Dünya Bankası, Ukrayna için 1,49 milyar dolarlık ek finansmanın onaylandığını bildirdi.

01:00 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlardaki Rus ablukasını kaldırmak ve küresel bir gıda krizini önlemek için "maksimum çaba gösterdiği" ifade edildi.

00:45 Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız" dedi.

00:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentinde Rus bombardımanında zarar gören yerleşim yerleri görüntülendi.