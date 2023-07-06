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Dünya

Ukrayna'nın, İran nükleer anlaşması oturumuna katılması tartışma çıkardı

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının görüşüleceği oturuma katılımı tartışmaya yol açtı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 18:32 - Güncelleme:
Ukrayna'nın, İran nükleer anlaşması oturumuna katılması tartışma çıkardı
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, toplantı başlamadan önce söz alarak Ukrayna'nın KOEP'e taraf olmadığını ve katılım sağlamaması gerektiğini savundu.

BMGK Başkanlığını yürüten İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Ukrayna'nın katılım talebinin BMGK üyelerinin desteğiyle alındığını aktardı.

Nebenzia, Ukrayna'nın aynı zamanda BMGK üyesi de olmadığını ve bu nedenle katılımının sürece aykırı olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Rusya'nın İran'dan temin ettiği insansız hava araçlarıyla Ukrayna'yı vurduğunu savunarak, "Bu Ukraynalılar için hayati bir mesele. Katılımlarını engellemek akıl dışı olur." dedi.

Wood, Ukrayna'nın katılımı için oylama yapılmasını talep etti.

15 üyeli BMGK'de 12 üye Ukrayna'nın oturuma katılması için "evet" oyu verirken, 2 üye "hayır" ve bir üye de "çekimser" oy kullandı.

Woodward, toplantıyı Ukrayna'nın katılımıyla başlattı.

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