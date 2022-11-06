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Dünya

Ukrayna'nın Kakhovka barajına saldırdığı iddia edildi

Rus basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusunun Rus işgali altında bulunan Herson bölgesindeki Kakhovka barajına saldırı düzenlediğini iddia etti.

IHA6 Kasım 2022 Pazar 18:28 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Kakhovka barajına saldırdığı iddia edildi
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Rusya'nın işgali altındaki Herson bölgesinde bulunan Kakhovka barajının Ukrayna ordusu tarafından hedef alındığı öne sürüldü. Rus basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusu tarafından Dnipyer Nehri üstündeki Kakhovka barajına ABD yapımı HIMARS roketleri ile saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırıda barajdaki bir su akış hızını düzenleyen kapağının zarar gördüğü iddia edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz ağustos ve ekim aylarında Ukrayna tarafından yine aynı baraja saldırı düzenlendiği öne sürülmüş ve Rusya, bölgedeki sivil tahliye alanının genişletilmesine karar vermişti.

"ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ SULAR ALTINDA KALABİLİR"

Saldırının ardından açıklama yapan Devlet Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Ukrayna'nın bu saldırıyla bölgedeki insanların hayatlarıyla oynadığını söyleyerek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ABD HIMARS'ları ile Kakhovka barajına saldırı gerçekleştirdi. Kiev yine sivillerin hayatlarıyla oynuyor, nükleer şantaj için Ukrayna ordusu yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

Bu saldırının Zaporijya Nükleer Santrali'nde faciaya yol açabileceğini belirten Slutsky, "Kapakların yıkılması durumunda su akışı Dnipyer'in alt kısmında yoğunlaşacak. Bu durumda hem yerleşim alanları hem de Zaporijya Nükleer Santrali sular altında kalabilir" ifadelerini kullandı.

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