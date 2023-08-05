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Dünya

Ukrayna'nın Nikopol kentindeki acı bilançoyu anlattı: Sadece 50 bin kişi kaldı

Ukrayna'nın Nikopol Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk, şehirde savaşın başlamasından bu yana saldırılar esnasında 4 bin 100'ü aşkın bina, kurum ve işletmenin hasar gördüğünü belirterek 'Savaş öncesi Nikolopol'de 105 bin kişi yaşıyordu. Şimdi ise kentte sadece 50 bin kişi kaldı.' dedi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 14:58 - Güncelleme:
Ukrayna'nın Nikopol kentindeki acı bilançoyu anlattı: Sadece 50 bin kişi kaldı
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Sayuk, AA'ya verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya geçen yıl başlattığı savaşın Nikopol kentindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahovka HES'in haziran başında patlatıldığını anımsatan Sayuk, bunun ardından kentin su sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Sayuk, "Kahovka HES'in patlatılmasının ardından su seviyesi çok düştü. Su, neredeyse kalmadı. Su, sadece Dnipro Nehri'nde var. Su, Nikopol'de bir dönem hiç yoktu. Şimdi ise su sıkıntısı kısmen çözüldü. Bu yönde ileride de çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Halka suyun ulaştırılması yönünde adımlar attıklarını belirten Sayuk, "Şehirde su dağıtım noktaları oluşturuldu. Bu noktalara su getiriliyor. Kent sakinleri bu noktalara gelip su alıyor. Suyu almak için bu noktalara gelemeyen vatandaşlara ekiplerimiz yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"NİKOPOL, SALDIRILARA MAZUR KALIYOR"

Savaşın başlamasından bu yana kentin Rus saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Sayuk, "Bu sürede saldırılar esnasında Nikopol'de 4 bin 100'den fazla çeşitli bina, kurum ve işletme hasar gördü, 20 sivil hayatını kaybetti, 143 kent sakini de yaralandı." dedi.

Sayuk, savaşın başlamasıyla Nikopol nüfusunun çok azaldığını kaydederek "Savaş öncesi Nikolopol'de 105 bin kişi yaşıyordu. Şimdi ise kentte sadece 50 bin kişi kaldı. Bunlar, ülkenin başka yerlerine taşındı veya yurt dışına gitti." diye konuştu.

"SAVAŞTA ZAFER KAZANMAMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Ukrayna'nın bu savaşta zafer kazanacağına inandığını belirten Sayuk, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine güveniyoruz. Askerlerimize yardımcı oluyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın zafer kazanması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oleksandr Sayuk, Ukrayna'ya "zor" döneminde destek çıkanlara minnettar olduklarını dile getirdi.

  • Nikopol hasar Ukrayna
  • Başkan Sayuk
  • Savaş etkileri

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