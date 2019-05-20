Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Zelenskiy erken seçim ilan etti
Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yemin töreninde yaptığı konuşmada, parlamentoyu feshederek erken seçim ilan ettiğini söyledi.
- DHA
Parlamentoya ilk talimatlarını veren Ukrayna Devlet Başkanı, "Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmanızı, yasa dışı zenginleşmeye adli ceza getiren yasayı kabul etmenizi istiyorum" dedi.
İstihbarat servisi başkanının, Savunma Bakanının ve başsavcının görevine son verdiğini açıklayan Zelenskiy, parlamentoyu feshettiğini söyledi.
Ukrayna'da Halk Cephesi Partisi, geçen hafta koalisyondan çekilmişti.
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