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Dünya

Ukrayna'ya 1,5 milyar dolarlık bağış sözü!

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu.

AA1 Mart 2022 Salı 23:10 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:10
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BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths'in, Ukrayna için ihtiyaç duyulan 1,7 milyar dolarlık yardım çağrısının 1,5 milyarı için üye ülkeler ve ortaklardan söz aldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Griffiths, insani yardım çağrıları için 1,5 milyar dolar taahhüt edildiğini doğruladı. Bu, bir insani yardım çağrısına şimdiye kadar verilen en hızlı ve en cömert yanıtlardan biri." dedi.

Üye devletlere ve ortaklara Ukrayna halkına gösterdikleri "cömert destek" için teşekkür eden Genel Sekreter Sözcüsü, "Her zaman olduğu gibi, insanları bağış sözlerini hızla nakde çevirmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Basın toplantısında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Ukrayna'dan tahliye için bekleyen insanlara malzeme dolu ilk kamyonun pazar ulaştığı ve Dünya Gıda Programı'nın ilk sevkiyatlarının Türkiye'den yola çıktığı belirtildi.

Dujarric, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kayıtlarına göre, Ukrayna'daki çatışmalarda 24-28 Şubat arasında 136 sivilin öldüğü ve en az 536 sivilin yaralandığını kaydetti.

BM'nin Ukrayna'dan Moldova'ya sığınan 70 binden fazla mültecinin ihtiyaçlarıyla da ilgilendiği ifade edildi.

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