İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna'ya ait 3 İHA düşürüldü

Rusya kaynakları, Belgorod ve Kursk bölgelerinde Ukrayna'ya ait 3 İHA düşürüldüğünü bildirdi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 13:36 - Güncelleme:
Ukrayna'ya ait 3 İHA düşürüldü
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ait iki insansız hava aracının (İHA) Belgorod bölgesinde, bir İHA'nın da Kursk bölgesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Belgorod'daki hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 2 İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Kursk bölgesinde de bir İHA'nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, saldırılarda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın batı bölgeleri ve Moskova'ya yönelik İHA saldırıları son dönemde artarken, saldırılarda hayatını kaybeden olmadı.

  • Rusya kaynakları
  • Ukrayna İHA
  • Belgorod-Kursk
  • düşürüldü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.