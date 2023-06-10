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Dünya

Ukrayna'ya ait Leopard tankların vurulduğu anlar paylaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Leopard tankların vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

10 Haziran 2023 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Ukrayna'ya ait Leopard tankların vurulduğu anlar paylaşıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırı girişimi sırasında imha edildiği açıklanan Leopard tankları da dahil yabancı askeri teçhizatın vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını açıklamıştı.

Putin, "Ukrayna'nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor." demişti.

"UKRAYNA BİRLİKLERİ HEDEFLERİNE ULAŞAMADI"

Saldırı neticesinde Ukrayna'nın hedeflerine ulaşamadığını belirten Putin, "Çatışmalar son 5 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna birlikleri, askerlerimizin cesareti ve düzgün örgütlenmesi sayesinde hiçbir noktada hedeflerine ulaşamadı." ifadelerini kullandı.

ALMANYA GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz mart ayında, Almanya Savunma Bakanlığı ilk parti Leopard 2 tipi tankların Ukrayna'ya sevk edildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada tankların kullanımına dair verilen eğitimin ardından, 18 tankın Ukrayna'ya teslim edildiği belirtilmişti.

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