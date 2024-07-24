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Dünya

Ukrayna'ya göre Çin, Rusya'ya silah vermeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, iki ülke arasında gelişen ilişkilere rağmen Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceği konusunun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Pekin'deki temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
Ukrayna'ya göre Çin, Rusya'ya silah vermeyecek
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Zelenskiy gece saatlerinde Ukrayna halkına hitaben paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ÇİN'E YAPILAN İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun uzun bir aradan sonra Çin'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı.

"AYRINTILI BİR RAPOR BEKLİYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce kendisine, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceğini söylediğini kaydeden Zelenskiy, bu konunun Kuleba'nın temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal var. Aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping'in bana Çin'in Rusya'ya silah sağlamayacağını söylediği de doğrulandı. Ukrayna'ya döndükten sonra Bakan'dan ayrıntılı bir rapor bekliyorum."

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