Ukrayna'ya göre Çin, Rusya'ya silah vermeyecek

Zelenskiy gece saatlerinde Ukrayna halkına hitaben paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ÇİN'E YAPILAN İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Konuşmasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın Çin'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun uzun bir aradan sonra Çin'e gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğunu vurguladı.

"AYRINTILI BİR RAPOR BEKLİYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daha önce kendisine, Çin'in Rusya'ya silah vermeyeceğini söylediğini kaydeden Zelenskiy, bu konunun Kuleba'nın temasları sırasında da doğrulandığını bildirdi. Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğine dair açık bir sinyal var. Aynı zamanda Çin lideri Şi Cinping'in bana Çin'in Rusya'ya silah sağlamayacağını söylediği de doğrulandı. Ukrayna'ya döndükten sonra Bakan'dan ayrıntılı bir rapor bekliyorum."