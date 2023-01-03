İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7344
  • EURO
    19,8098
  • ALTIN
    1106.66
  • BIST100
    5626.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
Dünya

Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın başlattığı savaşın ülke altyapısına verdiği zararın 700 milyar doları aştığını belirtti.

AA3 Ocak 2023 Salı 23:22 - Güncelleme:
Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi
ABONE OL

Başkent Kiev'de yılın ilk bakanlar kurulu toplantısının açılışında konuşan Şmıgal, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şmıgal geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği hasarın yaz dönemine göre oldukça arttığını kaydetti.

Geçen yıl haziranda yapılan hesaplamalara göre savaş nedeniyle Ukrayna altyapısının 350 milyar dolar hasar gördüğünü aktaran Şmıgal, "Altyapımıza yapılan son saldırılar dikkate alındığında bugün bu miktar 700 milyar doları aşıyor." dedi.

Şmıgal ayrıca savaşın çevreye verdiği zararın da yaklaşık 35,3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.