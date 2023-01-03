Ukrayna'ya göre savaş ülkenin altyapısına 700 milyar dolardan fazla zarar verdi

Başkent Kiev'de yılın ilk bakanlar kurulu toplantısının açılışında konuşan Şmıgal, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şmıgal geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği hasarın yaz dönemine göre oldukça arttığını kaydetti.

Geçen yıl haziranda yapılan hesaplamalara göre savaş nedeniyle Ukrayna altyapısının 350 milyar dolar hasar gördüğünü aktaran Şmıgal, "Altyapımıza yapılan son saldırılar dikkate alındığında bugün bu miktar 700 milyar doları aşıyor." dedi.

Şmıgal ayrıca savaşın çevreye verdiği zararın da yaklaşık 35,3 milyar dolar olduğunu ifade etti.

