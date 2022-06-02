HIMARS roket sistemleri gönderecekler: Kiev yönetiminden güvence aldık

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 99. gününe girdi. Pentagon, Ukrayna'dan HIMARS roket sistemlerinin savunma amaçlı kullanılacağına dair güvence aldıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ordusuna sağlayacağı 700 milyon dolarlık askeri yardımın detaylarını paylaştı.

Ukrayna'ya verilecek silah listesinde 4 HIMARS roket sistemi ve mühimmatı, 5 topçu atışları tespit radarı, 2 hava gözlem radarı, 4 Mi-17 Sovyet yapımı helikopter, 15 taktik araç, 1000 Javelin anti-tank füzesi, 50 komuta fırlatma ünitesi, 6 bin zırh delici mühimmat ve 15 bin obüs mermisinin yer aldığını kaydeden Kahl, Biden göreve geldiğinden beri bu paketle birlikte Ukrayna'ya 5,3 milyar dolarlık askeri yardım yaptıklarını, bunun 4,6 milyar dolarının ise savaşın başlamasından bu yana verildiğini ifade etti.

Kahl, Başkan Biden'ın bu sistemlere ilişkin talebe onay vereceğini bekledikleri için önceden Avrupa'ya bu sistemleri konuşlandırdıklarını belirtti.

HIMARS roket sistemlerine yönelik eğitimlerin birkaç hafta süreceğini ifade eden Kahl, HIMARS sistemlerinin Ukrayna ordusuna belirli ölçüde hassas atış ve Rusları Donbas bölgesinden püskürtme imkanı sağlayacağını savundu.

Kahl, "Ukraynalılardan bu sistemleri sadece savunma amaçlı kullanacaklarına dair güvence aldık." dedi.

Konuya ilişkin bir soruya yanıt veren Kahl, Ukrayna yönetiminden bu silahların Rus topraklarına karşı kullanmayacaklarına dair de güvence aldıklarını dile getirdi.

Kahl, bu güvence konusunun Ukrayna hükümetinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dahil tüm yetkililere iletildiğini ve Rusya ile ABD'yi karşı karşıya getirecek bir duruma mahal vermek istemediklerini kaydetti.

Rusya'nın Donbas bölgesinde belirli ölçüde kazanımlar elde ettiğini ancak bunun çok büyük bir değişim olmadığını ifade eden Kahl, bu sistemlerin uygun zamanda Ukrayna cephelerine ulaşmasını beklediklerini ve Rusları püskürteceğini umduklarını söyledi.

Kahl, ayrıca Rusya'nın, Ukrayna harekatındaki planının çok gerisinde olduğunu iddia etti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:55 Suudi Arabistan, Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminde belirgin bir düşüş görülmesi durumunda petrol üretimini artırmak için hazırlık yaptı.

07:00 ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Ukrayna ordusuna sağlayacakları HIMARS roket sistemlerinin sadece savunma amaçlı kullanılacağına ve Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair Kiev yönetiminden güvence aldıklarını açıkladı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Lviv kentindeki bir anaokulunda Dünya Çocuklar Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklar, etkinlik kapsamında Ukraynalı askerler için teşekkür mesajları içeren kağıt güvercinler yaptı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) dışişleri bakanları düzeyindeki toplantısı çerçevesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (solda) ile bir araya geldi.

03:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

02:00 Katar, Rusya ile Ukrayna krizine ilişkin her türlü bölgesel ve uluslararası çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu tekrarladı.

01:00 Geçtiğimiz sene Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Rus gazeteci Dmitriy Muratov kazandığı ödülü Ukraynalı çocuklar için açık artırmaya çıkardı.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin tatbikata başladığını duyurdu.

00:40 ABD Başkanı Joe Biden, New York Times'ta kaleme aldığı köşe yazısında bahsettiği Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri içeren yeni silah yardımı paketini resmen duyurdu.

00:00 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna yönetimini, Batılı ülkeleri çatışmanın içine çekmek için provokatif adımlar atmakla suçlayarak, "Böyle bir risk kesinlikle var." dedi.