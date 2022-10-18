İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2022 Salı / 23 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5858
  • EURO
    18,3181
  • ALTIN
    987.33
  • BIST100
    3837.45
Dünya

Ukrayna'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim!

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna askerinin ülkesinde tatbikat yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

AA18 Ekim 2022 Salı 18:02 - Güncelleme:
Ukrayna'ya resti çekti: İzin vermeyeceğim!
ABONE OL

Milanovic, Ukraynalı askerlerin Hırvatistan'da tatbikat yapacağına dair yabancı medyada çıkan haberleri değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ülkesinin hiçbir şekilde dahil olmasını istemediğini ifade eden Milanovic, "Hırvatistan'ın gereğinden fazla dahil olmasını desteklemiyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz. Bu kadar." dedi.

Tatbikatın Hırvatistan'da yapılmasını "savaşı topraklarına getirmek" şeklinde değerlendiren Milanovic, "Ülkenin lideri olarak buna izin vermeyeceğim. Şahsen Hırvatistan'ın, Ukrayna askerlerinin tatbikat yapacağı ülkelerden biri olması yönünde bir öneri duymadım ama önceden söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.

  • Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
  • ukrayna
  • zelenski

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.