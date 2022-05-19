Ukrayna'ya ''Rusya'' teklifi: Taviz verin

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 85. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: AVRUPALI BAZI SİYASETÇİLER RUSYA'YA TAVİZLER VERİLMESİNİ TEKLİF ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini öne sürdü.

Podolyak, Ukrayna'da faaliyet gösteren radyo kanalı "Radio NV"deki canlı yayınında yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'da savaşın sona ermesi konusuna daha yapıcı ve hassas davranması gerektiğini ifade eden Podolyak, Macron dışında AB'den bazı siyasetçilerin de Zelenski'ye "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini ileri sürdü.

Podolyak, "Genel olarak sadece Macron'un değil, Avrupa siyasi camiasından bazı kişilerin de bu açıklamaları biraz tuhaf. Ukrayna toplumunun, bu tür talepleri hiçbir şekilde desteklemeyeceği açık." dedi.

Rusya'ya verilecek herhangi bir tavizin, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başka iddialar ve talepler ortaya atmaya teşvik edeceğini belirten Podolyak, "Savaşın 83. gününde, Avrupa'da bu tür düşünceler neden hala ortaya çıkıyor hiç belli değil. Muhtemelen Rusya Federasyonu ile iş yapmak için olağan kurallarına geri dönmek istiyorlar ama bana öyle geliyor ki tüm bunlar artık olmayacak çünkü Rusya'nın büyük çapta askeri suçları var." yorumunu yaptı.

- ZELENSKİ'DEN MACRON İDDİASI VE PARİS YÖNETİMİN REDDETMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "Rusya'ya tavizler verilmesini istediğini" iddia etmişti.

Paris yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini öne sürdü.

06:00 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin 'küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa 'kıtlık ve zorunlu kitlesel göç' yaşanabileceği uyarısı yaptı.

05:30 ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdiği Bridget A. Brink'in adaylığını onayladı.

03:30 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerleri için gönüllülerce defin işlemi gerçekleştirildi.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme öncesinde, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna'yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız" dedi.

01:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." dedi.

00:50 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok faktörden dolayı dünyada akut gıda güvensizliğine maruz insan sayısının 2016-2021 yılları arasında 108 milyondan 161 milyona çıktığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel gıda güvenliği krizini daha da derinleştirdiğini savundu.

00:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.