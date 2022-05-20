Ukrayna'ya saldırılar devam ederken ABD ile Rusya arasında bir üst düzey temas daha

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 86. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ABD VE RUSYA GENELKURMAY BAŞKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılar devam ederken, ABD-Rusya arasında üst düzey bir görüşme daha gerçekleşti. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Butler, "Askeri liderler, güvenlikle ilgili birkaç endişe verici konuyu tartıştılar ve iletişim hatlarını açık tutma konusunda anlaştılar" dedi.

Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

İKİ ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARI 13 MAYIS'TA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından ilk kez 13 Mayıs'ta telefonda görüşmüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da "acil ateşkes" çağrısında bulunduğu ifade edilmişti. Austin ve Şoygu, 13 Mayıs'taki görüşmeden önce en son 18 Şubat'ta görüşmüştü.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:30 Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine 2,1 milyon dolar destek olacak.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetleri morglara götürülmek üzere ambulanslara kaldırıldı.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.

03:00 ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Milley ve Gerasimov arasında telefon görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından bu yana ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10'uncu paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.

01:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan 8. kafile Elazığ'a ulaştı. Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 148 Ahıska Türkü daha Elazığ Havalimanı'na geldi.