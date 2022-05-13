Ukrayna'ya saldırılar sürüyor! Rus ordusu petrol rafinerisini vurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 79. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUS ORDUSU UKRAYNA'DA PETROL RAFİNERİSİNİ VURDU

Rus ordusu, düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı.

Poltava Bölgesel Askeri İdare Başkanı Dmytro Lunin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rafinerinin 4 füze ile hedef alındığını belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Ukrayna'daki en büyük petrol ürünleri üreticisi olan Kremençug Petrol Rafinerisi'ne geçtiğimiz ay da Rus ordusu tarafından füzeli saldırı düzenlenmiş, rafineri 9 füze ile vurulmuş ve üretim durmuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 Elazığ'da Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü, Havalimanında Vali Ömer Toraman tarafından karşılandı. Kentte gelen üçüncü kafile ile birlikte sayıları 408 olan Ahıska Türkleri, geçici konaklama merkezine götürüldü.

05:00 G7 Dışişleri Bakanları, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletinde sıkı güvenlik önlemleri altında bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğu belirtildi.

04:00 Rus ordusu, düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Kremençug kentinde bulunan petrol rafinerisini vurdu.

03:30 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.

01:45 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü bildirdi.

00:40 Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları sonucu kötüye giden insani durumun daha fazla incelenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.