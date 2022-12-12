Ukrayna'ya silah yardımında bulundular

AB ve ABD'den Ukrayna'ya mali ve silah yardım paketleri açıklandı. AB Dışişleri Bakanları, 2 milyar euro değerinde silah desteği paketi konusunda anlaşma sağladı. G7 Liderleri, söz konusu paketin yanında, İran ve Rusya'ya yaptırımlar konusunda bugün toplanacak. Ayrıca Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için desteğin sürdüğü ifade edilerek, "Başkan Biden, ABD'nin, Rusya'nın insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerini içeren 275 milyon dolarlık ek mühimmat ve teçhizatın 9 Aralık'ta duyurulması da dahil olmak üzere, güvenlik yardımımız yoluyla Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme çabalarına öncelik verdiğinin altını çizdi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Başkan Biden ayrıca, Rusya'nın hedefli saldırılarının ardından Ukrayna'nın enerji altyapısının istikrarını güçlendirmek için 53 milyon dolarlık paketi duyurdu" ifadeleri kullanıldı.

ZELENSKİ: BİDEN İLE VERİMLİ BİR SOHBET

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Zelenski, "Başkan Biden ile verimli geçen görüşmede, güvenlik paketi şükranlarımı ifade ettim. Enerji sektörümüzün daha fazla savunma işbirliğini, korunmasını ve bakımını tartıştık. G7 çevrimiçi zirvesinin arifesinde koordineli pozisyonlar alınıyor. Amerika'nın liderliği kararlı olmaya devam ediyor" dedi.