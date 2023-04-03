İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2023 Pazartesi / 13 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2033
  • EURO
    20,8264
  • ALTIN
    1212.5
  • BIST100
    4742.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna'ya ''sürpriz'' ziyaret

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya 'sürpriz' bir ziyaret gerçekleştirdi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 10:51 - Güncelleme:
Ukrayna'ya ''sürpriz'' ziyaret
ABONE OL

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, aynı zamanda Enerji Bakanı olarak da görev yapan Habeck'in bugün erken saatlerde Kiev'e geldiği belirtildi.

Haberde, Habeck'in, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın yeniden inşası ve enerji alanındaki iş birliği konusunu Ukraynalı yetkililerle ele alacağı bildirildi.

Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü, ziyareti doğrularken, güvenlik önlemlerini gerekçe göstererek fazla ayrıntı vermedi.

Bu arada, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm da ziyarette eşlik ediyor.

Kiev'in en önemli askeri destekçilerinden biri olan Almanya, son olarak Ukrayna'ya 18 Leopard 2 muharebe tankı tedarik etti.

Ukrayna'da enerji sektörü, savaş boyunca defalarca Rusya'nın saldırılarına maruz kalırken, savaş, Rusya ile yakın ekonomik ilişkilerinden vazgeçtikten sonra alternatif enerji ortakları aramaya zorlanan Berlin'de bir enerji politikası revizyonunu da tetiklemişti.

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal ediyordu. Savaş sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo, Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kalırken, Alman hükümeti, AB yaptırımları kapsamında 2023'ten itibaren Rus ham petrolü alımını da tamamen durduracağını açıklamıştı.

Enerji krizi sonrası kömür ve nükleer enerji politikalarını yeniden değerlendiren Almanya, 14 termik santral ünitesini çalıştırırken, 3 üniteyi de acil durumlarda faaliyete hazır konuma getirmişti. Kış mevsiminde olası bir enerji sıkıntısına karşı daha önce kapanması planlanan 3 nükleer santralin acil durum rezervi olarak beklemede tutulmasına karar verilmişti.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'e göre, Almanya, 268,1 milyar avro ile Avrupa ülkeleri arasında enerji krizine karşı en fazla kaynak ayıran ülke oldu. Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı da yüzde 7,5 olarak gerçekleşmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.