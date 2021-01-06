''Ula zirvesi, KİK'in yeniden doğuşu olabilir''

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:01 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 08:01

Katarlı gazeteci Cabir el-Harami, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin, 1981'deki ilk doğumundan sonra KİK'in "yeniden doğuşu" olabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Harami, zirvede yaşananları "Körfez sisteminin karşı karşıya olduğu en kötü krizin sonu, yeni bir doğumun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere ilgili tarafların krizi bitirme yönündeki siyasi iradesinin yanı sıra bu aşamayı unutup Körfez hafızasından çıkarma ve yeni bir aşama oluşturmaya çalışma arzusunun görüldüğünü aktaran Harami, bunun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Ula Havalimanına inişi sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sıcak karşılamasıyla ilk andan itibaren belli olduğunu söyledi.

Körfez sosyal dokusuna zarar veren krize gerçek bir çözüm bulunacağına dair büyük umutlar olduğunu belirten Harami, krizin, KİK'in son üç buçuk yıllık sürecini etkilediğine, KİK sistemini bu süreçte "yoğun bakım odasına" taşıdığını ve zirve komitelerini işlevsiz hale getirdiğini vurguladı.

- KÖRFEZ KRİZİNİ SONLANDIRAN 41. KİK ZİRVESİ

Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesi liderler tarafından imzalanmıştı.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf verdi. Suudi basınında çıkan haberlere göre, Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri'ni karşılama sırasında "Selam, selam. Suudi Arabistan Krallığı'nı nurlandırdın." ifadesini kullandı.

Zirveye, Bahreyn heyeti adına Veliaht Prens Selman bin Hamed bin İsa Al Halife, Umman adına Başbakan Yardımcısı Fahd bin Mahmud Al Said, Kuveyt'ten Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Orta Doğu Özel Danışmanı Jared Kushner'ın yanı sıra Katar'a yönelik ambargoya katılan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de zirvede hazır bulunan isimler arasında yer aldı.