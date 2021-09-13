Ülke ekonomik çöküşün eşiğinde: BAE'den destek istedi

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:22 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 22:22

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Yemen Büyükelçisi Salim el-Gufli ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.



Görüşmede, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması, hükümetin çalışmalarını geçici başkent Aden'den yürütmesinin desteklenmesi, Husilerin saldırıları ve İran'ın Yemen'deki etkisi konuları masaya yatırıldı.

Abdulmelik, Gufli'ye, Riyad Anlaşması'nın tüm yönleriyle uygulanmasının tamamlanması, vatandaşlara karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hükümete ekonomik destek sağlanmasının gerekliliğini ifade etti.

Büyükelçi Gufli ise ülkesinin Yemen hükümetine tam desteğini ve ülkede birlik ve istikrarın sağlanması konusundaki arzusunu vurguladı.



RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.

Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

Riyad yönetiminin Temmuz 2020'de Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunduğu duyurulmuştu.

Bunun üzerine GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için Konseyin özerk yönetimden vazgeçtiğini bildirmişti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki özerklikten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamıştı.

Hadi, daha sonra da Başbakan Muin Abdulmelik'i Riyad Anlaşması uyarınca yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.