Ülke ekonomik krizin eşiğine geldi: Acil koduyla çağrı yaptılar

AA 16 Eylül 2021 Perşembe 21:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:21

Bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 149. Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Toplantıda söz alan Bin Mubarek, Yemen'de ekonomik bir felaketin yanı sıra sosyal kalkınma göstergelerinde de çöküş yaşandığını söyledi.

Husilerin darbesinin Yemen'i korkunç bir insani krize sürüklediğini kaydeden Bin Mubarek, KİK ülkelerini, Yemen'e ekonomik destek sağlamak ve hükümetin tüm ekonomik zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için acil bir konferans düzenlemeye çağırdı.



YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ VE İNSANİ KRİZ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.