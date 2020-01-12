İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
Dünya

Afganistan'daki sel felaketinde 11 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

AA12.01.2020  15:52 - Güncelleme: 12.01.2020  15:52

Kandahar Valiliği sözcüsü Ahmed Bahir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel felaketinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ahmedi, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak da Helmand'ın Nave ve Kacaki ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketinde üç kişinin öldüğünü, dokuz kişinin yaralandığını kaydetti.

Zuvak, yağışların devam ettiğini, selzedelere yardımları ulaştırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.

İstanbul'daki deprem anında yaşanan panik market kamarasında

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık
Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Halk TV'den büyük vurgun! CHP şaşkın: Kandırıldık

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç
Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

Tesciller birbirini izledi: Türkiye'nin Otomobili için önemli süreç

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!

'Tek adaylı' kongrede sürpriz' Kaftancıoğlu'na karşı adaylığını koyacak!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.