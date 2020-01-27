İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9393
  • EURO
    6,5518
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    120860
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da sel felaketinde can kaybı 53'e yükseldi
Dünya

Brezilya'da sel felaketinde can kaybı 53'e yükseldi

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 53'e, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.

İHA27.01.2020  09:48 - Güncelleme: 27.01.2020  09:48

Brezilya'nın güneydoğusunda bulunan Minas Gerais eyaletinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymalarında ölü sayısı 53'e yükseldi. Minas Gerais eyaletinde 44, Esprito Santo eyaletinde ise 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralı sayısının 19'a, kayıp sayısının ise 25'e yükseldiğini açıkladı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Şiddetli yağışlar 72 bin kişinin evlerinden olmasına neden oldu. Sel felaketi nedeniyle 47 şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

Öte yandan Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'ne göre, Belo Horizonte'de geçtiğimiz Cuma günü kent tarihinin en yağışlı günlerinden biri yaşandı. Kentte olağanüstü hal ilan edilirken eğitime de ara verildiği duyurulmuş, hayatını kaybedenler için 3 gün süreyle ulusal yas ilan edilmişti.

Bakan Soylu: Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.