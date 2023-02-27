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Dünya

Ülke sayısı 5'e yükseldi! Taliban'a devrettiler

Afganistan Büyükelçiliklerini Taliban'a devreden ülkelerin sayısı son olarak İran'la birlikte 5'e yükseldi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Ülke sayısı 5'e yükseldi! Taliban'a devrettiler
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Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği, Taliban yönetimine devredildi.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Belhi, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yeni maslahatgüzar ve diplomatların atandığını belirterek söz konusu görevlendirmelerle büyükelçilik faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlar ise son bir hatıra fotoğrafı çektirerek büyükelçiliği boşalttı.

Türkmenistan, Pakistan, Rusya ve Çin'de bulunan Afganistan Büyükelçilikleri geçen yıl Taliban'a devredilmişti.

Dünya genelinde geriye kalan Afganistan Büyükelçiliklerinde ise önceki Afganistan hükümeti tarafından atanan diplomatlar bulunuyor.

Ülkelerindeki büyükelçilikler Taliban'a devredilen ülkeler dahil, dünyada hiçbir ülke Taliban yönetimini şu ana kadar resmi olarak tanımadı.

Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmişti.

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