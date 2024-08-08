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Dünya

Ülke sır gibi saklanıyor! F-22 savaş jetleri bölgeye konuşlandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi. Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 19:57 - Güncelleme:
Ülke sır gibi saklanıyor! F-22 savaş jetleri bölgeye konuşlandı
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CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.

KONUŞLANDIĞI ÜLKE BELİRLENMEDİ

Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

  • f-22 raptor
  • f-22

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