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Dünya

Ülke şokta! Balkondan düşerek hayatını kaybetti

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki konutunun balkonundan düşerek öldü.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 08:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 08:15
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. Tardioli, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının soruşturmasının sürdüğü, yapılan ilk incelemeler sonucunda, Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü kaydedildi.

57 yaşındaki Tardioli'nin Eylül 2019'dan bu yana İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli'nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

  • İtalya Dışişleri Bakanlığı
  • Francesca Tardioli
  • Avustralya Büyükelçisi

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