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Dünya

Ülke görev krizi ile çalkalanıyor: Kritik birimler paylaşılamadı

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında önce istihbarat başkanı sonra da iç güvenlik bakanının kim olacağına ilişkin yaşanan yetki tartışması ülkedeki siyasi kutuplaşmayı artırdı.

AA10 Eylül 2021 Cuma 23:16 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 23:19
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Muhalif adayların kurduğu Cumhurbaşkanı Adayları Birliği, Başbakan Roble'nin aldığı kararların arkasında durduğunu açıklarken, Meclis Başkanı Muhammed Mursal, başbakanın atadığı iç güvenlik bakanının mecliste yemin etmediği gerekçesiyle yetkisiz olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Hüseyin Roble'nin eski İç Güvenlik Bakanı Hasan Hundubey'in istifası sonrası boşalan koltuğa Abdullah Muhammed Nur'u atamasına sert tepki gösterdi.

Fermacu yaptığı açıklamada, anayasaya göre bakanları görevden alma ve atama yetkisinin sadece cumhurbaşkanında olduğunu belirtti.

Başbakan Roble'nin eski bir kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası değiştirdiği istihbarat başkanını Cumhurbaşkanı Fermacu bu hafta yeniden değiştirmişti.

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini başbakana vermişti.

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