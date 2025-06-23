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Dünya

Ülkede hava trafiği durdurulmuştu... İran, ABD üssünü hedef aldı

Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Haberin üzerinden çok geçmeden İran, Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırı başlattığını bildirdi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
Ülkede hava trafiği durdurulmuştu... İran, ABD üssünü hedef aldı
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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARINA SIĞINAKLARA GİTME ÇAĞRISI

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, bölgedeki gerginlik nedeniyle ülkedeki ABD vatandaşlarına sığınaklara gitmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Katar Büyükelçiliği, internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran'ın ABD üslerine misillemesine karşılık, "Aşırı tedbir amacıyla, ABD vatandaşlarına, aksi belirtilene kadar sığınaklarda kalmalarını öneriyoruz." uyarısı yapıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

ABD'nin Katar'da bulunan Al-Udeyd Hava Üssü, 8 bin ABD personeli ile Orta Doğu'da bulunan askeri üslerin en büyüğünü oluşturuyor.

Katar'daki üs dahil, Orta Doğu'da değişik bölgelerindeki askeri üslerinde ABD'nin yaklaşık 40 bin personeli bulunuyor.

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