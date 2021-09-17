Ülkede tam bir çöküş yaşanıyor: 4 ülke acil toplantı düzenledi

AA 17 Eylül 2021 Cuma 02:43 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 02:43

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere'nin Sana büyükelçileri, başkent Riyad'da toplantı düzenledi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkelerin, Yemen riyalinin değer kaybetmesi ve gıda fiyatlarındaki artışın, bu ülkenin ekonomisi ve mevcut insani durum üzerindeki ciddi etkilerinden endişe duyduğu belirtildi.

Yemen'de ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli tüm adımların acilen atılması çağrısında bulunulan açıklamada, toplantıya katılan ülkelerin, ekonomiyle ilgili teknik danışma komitesi aracılığıyla Yemen hükümetine destek sağlama konusundaki sorumluluklarına bağlı kalacağı vurgulandı.

Açıklamada, ekonomik canlanma için gelecekteki uluslararası desteği denetlemedeki etkin rolü nedeniyle Yemen hükümetinin, Aden'e geri dönmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

