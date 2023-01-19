Ülkede yeni kurulan mahkemeye Türkiye dokunuşu: İmzalar atıldı

Türkiye ve Filistin Anayasa Mahkemeleri arasında yargı alanında işbirliği mutabakat muhtırası imzalandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, temaslarda bulunmak üzere Ramallah'ı ziyaret etti.

Arslan, ziyareti kapsamında, Filistinli mevkidaşı Muhammed Hac Kasım ile iki ülkenin Anayasa Mahkemeleri arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat muhtırası protokolüne imza attı.

AYM Başkanı Arslan ve Filistinli mevkidaşı Kasım, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Anayasa Mahkemesinin bilişim altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında Ramallah'ta Mahkeme bünyesinde kurduğu bilgisayar laboratuvarının açılış kurdelesini kesti.

Etkinliğe, Arslan ve Kasım'ın yanı sıra Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya katıldı.

- "MUHTIRA, FİLİSTİN VE ANAYASA MAHKEMEMİZ İÇİN GURUR VE KAZANÇTIR"

Filistin Anayasa Mahkemesi Başkanı Kasım, imza töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk heyetinin ziyaretinden ötürü çok memnun olduklarını" dile getirdi.

Kasım, imzalanan muhtıraya ilişkin, "Filistin mahkemesi olarak Türk Anayasa Mahkemesinin tecrübesinden istifade etmekten ötürü çok mutluyuz. Biz yeni bir mahkemeyiz. Türk Anayasa Mahkemesinin 60 yıldan uzun bir geçmişi bulunuyor. Bu nedenle imzalanan mutabakat muhtırası Filistin ve Anayasa Mahkememiz için bir gurur ve kazançtır." diye konuştu.

Filistinli yetkili, TİKA tarafından Mahkeme bünyesinde kurulan bilgisayar laboratuvarının, bu Mahkemenin teknolojik hizmetleri ve çalışanlarının becerilerinin geliştirilmesi bakımından oldukça önemli olduğuna da işaret ederek, "Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ve TİKA'ya çok müteşekkiriz." dedi.

- PROTOKOLLE BİRLİKTE İKİ MAHKEME ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ İLERİ NOKTALARA TAŞINACAK

AYM Başkanı Prof. Dr. Arslan da AA'ya yaptığı açıklamada, Filistin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın daveti üzerine Ramallah'ta bulunduklarını belirterek "Bu imzaladığımız protokolle birlikte iki mahkeme arasındaki işbirliğinin daha da ileri noktalara taşınacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Arslan, "Tabii Filistin bizim için sadece bir ülke veya devlet değil, bütün Müslümanlar için olduğu gibi Türkiye'de yaşayan Müslümanlar için de çok özel bir anlamı olan, sembol bir toprak. Dolayısıyla bugün Filistin Anayasa Mahkemesinin misafiri olarak burada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu tür anlaşmaların anayasa yargısı alanında uluslararası işbirliğinin kapısını açtığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Türkiye AYM, sadece ikili işbirliği anlaşmaları alanında değil aynı zamanda anayasa yargısı alanındaki uluslararası kuruluşlarda da çok aktif şekilde rol oynuyor. Türk AYM dünyanın en tecrübeli mahkemelerinden biri. 60 yıllık tecrübesiyle hem bu coğrafyada hem Avrupa'da adı bilinen ve takip edilen bir kurum olarak yerini aldı.

Bugün imza attığımız protokolün Filistin Yüksek Anayasa Mahkemesine de yararı olacaktır. Tabii bu faydalanma karşılıklı. İşbirliği anlaşmaları, karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımını beraberinde getiriyor."

Arslan, TİKA işbirliğinde hayata geçirilen bilgisayar altyapı projesi nedeniyle de TİKA'ya teşekkür ederek, "TİKA ülkemizin gururu haline geldi. Her yerde her coğrafyada çok değerli hizmetlere imza atıyor. Bugün TİKA ile birlikte imza attığımız bu hizmetin de hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Arslan, Filistin mahkemesindeki etkinliğin ardından Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın kabrinin de bulunduğu Ramallah'taki Yasir Arafat Müzesi'ni ve Filistinli ünlü şair Mahmud Derviş Müzesi'ni ziyaret etti.