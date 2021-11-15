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Dünya

''Ülkedeki barış ve istikrar bölgenin genel istikrarı için önemli''

Etiyopya'nın Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Tekalign, ülkedeki barış ve istikrarın bölge istikrarı için kritik önemde olduğunu söyledi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 15:36 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:36
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Bakan Tekalign, Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyeleri ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Ülkedeki barış ve istikrar bölgenin genel istikrarı için çok önemli." ifadesini kullanan Tekalign, yaklaşık 1 yıldır ülkede devam eden çatışmalarda TPLF'nin dış güçlerden destek aldığına dikkati çekti.

Tekalign, "Etiyopya'daki vekalet savaşı başarılı olamayacak." dedi.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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