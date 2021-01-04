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Dünya

Ülkedeki internet yasağı pahalıya patladı: Milyarlarca dolar zarara uğradılar

Dünya'nın en fazla internet kullanıcısına sahip ülke olan Hindistan 2020 yılında uyguladığı internet kesintileri sebebiyle yaklaşık 2.7 milyar dolar zarara uğradı.

star.com.tr04 Ocak 2021 Pazartesi 19:49 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 19:54
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Dünya’nın en fazla internet kullanıcısına sahip ülke olan Hindistan 2020 yılında uyguladığı internet kesintileri sebebiyle yaklaşık 2.7 milyar dolar zarara uğradı.

Top10VPN sitesinin yayınladığı rapora göre, 2020 yılında Hindistan'ın bazı bölgelerde internet kullanımına yönelik uyguladığı blokajlar nedeniyle yaklaşık 2,7 milyar dolar kaybetti.

Rapora göre, geçtiğimiz yıl ülkede 83 internet kesintisi yaşandığı tahmin edilirken, bunun önceki yıllara göre önemli bir artış anlamına geldiği belirtildi. Bu değerlere en büyük katkıda bulunanlardan unsurlardan birinin, Ağustos 2019 ile Mart 2020 arasında Cammu ve Keşmir’de meydana gelen kesinti olduğu düşünülüyor.

Keşmir Ticaret Odası'nın sunduğu bir raporda ise söz konusu internet yasağının 5,3 milyar dolarlık bir kayba neden olduğu ileri sürüldü. Hangi rakamların doğru olduğu belirsiz olsa da, Hindistan'ın ülkedeki internet erişiminin engellenmesi nedeniyle büyük kayıplar yaşadığı belirtiliyor.

Rapora göre 2020 yılında dünyada İnternet kesintilerinin çoğu Hindistan'da gerçekleşti. Söz konusu listede Belrus ikinci, Yemen üçüncü sırada yer aldı.

star.com.tr

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