Ülkedeki nükleer bombanın babası kahraman mı, hain mi?

star.com.tr 25.12.2019 10:24 - Güncelleme: 25.12.2019 10:26

Pakistan'da 'atom bombasının babası' olarak kabul edilen Dr. Abdulkadir Han, 2004 yılında İran, Libya ve Kuzey Kore'ye yasadışı bir şekilde nükleer teknoloji vermeyi itiraf ettikten sonra gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde 'vatana ihanetten' idam cezasına çarptırılan General Pervez Müşerref hükümeti döneminde gözaltına alınan Han, ev hapsine mahkum edildi.

Ev hapsi cezası resmi olarak 2009 yılında sona ermesine rağmen, 'tedbir' gerekçesiyle Han'ın tüm hareketlerini önceden yetkililere bildirmesini ve gittiği her yere kendisine güvenlik personelinin eşlik etmesi gerekiyor.

Şimdi 83 yaşında olan Han, rejimin temel insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek ülkedeki Yüksek Mahkemeye başvurdu.

BİR GECEDE KAHRAMANLIKTAN KÖTÜ ADAM

Hollanda'da yaşamakta olan Müslüman bir genç, dönemin hükümet lideri Zülfikar Ali Butto'ya bir mektup yazarak nükleer program için destek olabileceğini söyledi. Mektubu yazan, 1976’ya kadar Hollanda’da uranyum zenginleştirme şirketi URENCO’da çalışan Abdülkadir Han'dan başkası değildi.

Ancak 1974 yazılan mektup sonrası, Pakistan istihbaratı Han'ın programa alınması için uygun olmadığını söyledi. Ancak Butto onu 1976 yılında ülkeye çağıracaktı.

Han, Pakistan'ın uranyum zenginleştirme programında önemli bir ivme kazandırdı. 2001 yılında emekli olana kadar, Pencap Kahuta'daki nükleer araştırma laboratuvarına başkanlık etti. Pakistan, ilk atomik silah testini 1998'de gerçekleştirdi.

Ancak bilim adamı, Müşerref hükümeti döneminde ''düşman ülkelere'' nükleer silah teknolojisi sattığı iddia edilerek bir gecede kahramanlıktan kötü adam pozisyonuna düştü. Daha sonra da, kendisini ev hapsine mahkum edecek ölçüde suçu üstlendi.

''İTİRAFA ZORLANDIM''

2004 yılında mahkemeye suçunu itiraf eden Han, kimi insanlar tarafından 'vatan haini' ilan edilirken, bazı insanlar ise Han'ın sahip olduğu dini ve milli hislerin etkisiyle ülkesinin nükleer silah kaçakçılığıyla suçlanmasındansa kendisinin suçlanmasını tercih ettiğine inandı.

Ancak

Han 4 yıl aradan sonra (2008'de), İran'a, Libya'ya veya herhangi bir ülkeye herhangi bir şekilde kesinlikle nükleer bilgi sızdırmadığını, sadece bu ülkelerin nükleer teknolojiyi Avrupa'daki hangi şirketlerden alabileceklerini gösterdiğini söyledi. Han açıklamasında ayrıca, kendisinin 2004 yılında işlemediği suçları itirafa zorlandığını açıklayarak kamuoyunu şoke etmişti.

''GURUR DUYUYORUM''

Yüksek Mahkeme'ye yazdığı dilekçecede üzerindeki baskının kaldırılmasını isteyen Han dilekçesinde, ''Pakistan'ı komşuların ve diğer rakiplerin ''kötü emellerinden'' korumak için üzerime düşeni yaptıpımdan ötürü gurur duyuyorum.'' dedi.

2016'da Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimleri değerlendiren Han, Pakistan'ın Yeni Delhi'yi 5 dakikada vurabileceğini söylemişti.

O açıklamasında tedavi sürecine üzldüğünü belirten Han, ''Çalışmalarım olmadan Pakistan asla nükleer güce sahip ilk Müslüman ülke olamazdı. Ülkenin nükleer programına hizmetlerimize karşılık, küçük düşürülmeye katlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.