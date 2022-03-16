Ülkeler anlaştı! Kovid-19 aşısı için fikri mülkiyetten feragat ettiler

Reuters 16 Mart 2022 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:29

ABD, Avrupa Birliği, Hindistan ve Güney Afrika, Kovid-19 aşıları için uzun süredir tartışılan fikri mülkiyetten feragat konusunda temel unsurlar üzerinde bir fikir birliğine vardı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, metni dört Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi arasında gerçekleştirilen geçici bir anlaşma olarak nitelendirerek, resmi olarak kabul edilebilmesi için hâlâ tarafların resmi olarak onay vermesi gerektiğini belirtti.

Herhangi bir anlaşmanın uygulanabilmesi için DTÖ'ye üye olan 164 ülke tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor.

Feragat metni, "Kovid-19 aşılarının üretimi ve tedariki için gerekli olan patentli konunun, Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında gerektiği ölçüde hak sahibinin rızası olmadan kullanılmasına" olanak sağlıyor.