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Endonezya'nınen aktif yanardağında yoğun lav akışı gözlemlendi

Endonezya'nın Cava Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı’nda yoğun lav akışı gözlemlendi.

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Endonezya'nın Cava Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı’nda yoğun lav akışı gözlemlendi.
 
Kompas gazetesinin haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), ağustos ayında patlayan Merapi Yanardağı'ndan dün akşam püskürmeye başlayan lavların dağ yamacından bin 400 metre aşağıya ulaşmasıyla bu dönem içerisindeki en uzun lav akışı olduğunu belirtti.
 
Ülkenin en aktif yanardağlarından Merapi'de, son dönemde volkanik hareketliliğin giderek arttığına dikkati çeken PVMBG, yanardağın, lavın kraterden yere doğru etkili şekilde aktığı, volkanik patlama aşamasına girdiğini açıkladı.
 
Püsküren kül nedeniyle yanardağ civarındaki bazı bölgelerde kül yağmuru oluştu.
 
Yetkililer, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşılmaması uyarısı yaptı.
 
2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu, 347 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da, Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

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