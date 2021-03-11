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Dünya

Ülkenin kuzeyinde çevre felaketi: Rus maden şirketine rekor ceza geldi

Rus madencilik şirketi Nornickel, ülkenin kuzeyindeki nehirlere petrol sızması nedeniyle 2 milyar dolarlık rekor bir ceza ödedi.

star.com.tr11 Mart 2021 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 20:30
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Dünyanın en büyük nikel, paladyum ve bakır üreticilerinden biri olan madencilik şirketi Norilsk Nickel, Rusya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açtığı gerekçesiyle verilen cezayı ödediğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay benzer bir sebepten dolayı Rus mahkemesi tarafından cezalandırılan ve mahkemeye itiraz etmemeyi tercih eden şirketin depolarından birinde, 2020'nin Mayıs ayında çok yüksek oranda dizel Arktik bölgesinde nehirlere ve göllere sızmıştı.

Şirketin ihmali sonucu Arktik bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısının, onlarca yıllık çevresel zarara sebep olacağı düşünülüyor.

Bir Rus yetkili, söz konusu alanın temizlenmesi 100 milyar rubleye mâl olabilir ve 5-10 yıl kadarlık bir zaman alabileceğini ifade etti.

star.com.tr

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