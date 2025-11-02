İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Ülkenin savunmasına takviye adımı... Patriot'lar konuşlandırıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin hava savunma sistemini ABD yapımı 'Patriot' hava savunma sistemleriyle güçlendirdiklerini bildirdi.

AA2 Kasım 2025 Pazar 20:49 - Güncelleme:
Zelenski, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda verdiği desteklerden dolayı Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür eden Zelenski, "Ukrayna hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdik. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için bir süredir hazırlık yapıyorduk ve varılan anlaşmalar hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemeleri gerektiğini kaydeden Zelenski, "Rusya ne kadar az başarılı olursa, savaşı bitirme motivasyonu o kadar artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, Ukrayna hava sahasının güçlendirilmesinin, savaşın sona ermesine daha da yaklaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin müttefik ülkeler için de önemli olduğuna dikkati çeken Zelenski, hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

