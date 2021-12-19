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Dünya

Ülkenin ünlü ismi balkondan düşerek hayatını kaybetti!

Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

AA19 Aralık 2021 Pazar 10:11 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:11
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Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.

35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.

Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.

Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.

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