Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısına, Şam'dan çevrim içi katılan Abdelmoula, gazetecilere, Suriye'deki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri aktardı.

Abdelmoula, "Aralık 2024'ten bu yana 1,2 milyon kişi memleketlerine geri döndü. Bunların arasında 885 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve 302 bin mülteci bulunuyor." dedi.

Bununla birlikte, Suriye'nin kuzeybatısında özelinde ülke içinde yerinden edilmiş 2 milyon kişiden sadece 100 bininin geri döndüğünü belirten Abdelmoula, bunun büyük ölçüde "temel hizmetlerin eksikliği, güvenlik riskleri ve eksik yasal belgelerden" kaynaklandığını söyledi.

Abdelmoula, "Suriye, 8 Aralık'ta başlayan ve barış ve istikrar için umut getiren yeni dönemle kritik bir dönüm noktasında duruyor. Ancak 14 yıllık çatışma, 16,5 milyon insanı insani yardıma muhtaç bıraktı ve Suriye'yi dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline getirdi." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE GEÇEN YARDIM KAMYONLARINDAKİ ARTIŞA DİKKATİ ÇEKTİ

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Abdelmoula, Suriye'de İdlib ve Lazkiye'nin kırsal bölgeleri ile Halep'in doğusu gibi cephe bölgelerine erişimin kolaylaştığını, Türkiye'den gelen yardım konvoylarının ise yılın başından bu yana 678'e ulaştığını söyledi.

Abdelmoula, "Bu yıl Türkiye'den gelen 678'den fazla kamyonla (yardımlarda) 2024'e göre yedi kat artış oldu. Bu arada, BM, tüm Suriye modelinin yerini alacak Şam merkezli birleşik bir koordinasyon mekanizması ile 2025 ortasına kadar koordinasyonu artırmak için operasyonlarını yeniden yapılandırıyor." sözlerine yer verdi.

2024'te insani yardım müdahale planı için finansmanın çok yetersiz kaldığını söyleyen Abdelmoula, Ocak-Mart 2025 için talep edilen 4,1 milyar doların ise yalnızca yaklaşık yüzde 35'inin sağlanabildiğini vurguladı.

BM Koordinatörü ayrıca Suriye'de, kara mayınları ve diğer patlayıcı kalıntılarının halk için büyük bir tehdit oluşturduğunu, bu patlayıcılar yüzünden Aralık 2024'ten bu yana 600'den fazla insanın hayatını kaybettiğini, bu kayıpların 3'te 1'e yakınını çocukların oluşturduğunu söyledi.

Abdelmoula, Suriye'de hala devam eden "düşmanlıklar, ekonomik zorluklar ve yetersiz finansman yüzünden" hem insani operasyonların hem de kurtarma çabalarının olumsuz etkilendiğini kaydetti.