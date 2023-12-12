ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Washington'a çağrıda bulundu. Jeffrey, "ABD bu konuda hızlıca adım atmalı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması ile ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması konusunda eş zamanlı adım atılması teklifini değerlendirdi.

Jeffrey, "Bu ABD için iyi, bu Türkiye için iyi, Amerikan endüstrisi için iyi, NATO'nun savunması için iyi ve elbette İsveç'in NATO üyeliğine yardımcı olacaktır. Bu konuşmalarda nerede olduğumuzu anlamıyorum ama hızlıca ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ADIMLAR ATMAMASI SKANDAL"

DOHA Forumu'nda CNN Türk'ün sorularını cevaplayan Jeffrey, "ABD'nin hala daha F-16 satışı anlaşmasını sonuca erdirecek adımlar atmamış olması skandal" dedi.

"TOP AMERİKA'NIN SAHASINDA"

Jeffrey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzalayıp meclise gönderdi ve TBMM bunun üzerinde düşünüyor. Benim anladığım o ki, TBMM, ABD'nin F-16'larla ilgili ne yapacağına dair daha fazla bilgi sahibi olmadan ilerletmeyecek ve bunu anlıyorum. Dolayısıyla top ABD tarafında ve şimdi harekete geçmeliyiz" sözlerini kullandı.