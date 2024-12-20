Ülkesine 'İsrail çocukları diri diri yakıyor' isyanı: Hepinizden utanıyorum

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 441 gündür aralıksız devam ediyor.

ABD'Lİ ESKİ ASKER, KONGRE ÜYELERİNİ "İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMINA ORTAK OLMAKLA" SUÇLADI

ABD'li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe ilişkin "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." dedi.

Eski istihbaratçı ve ordu mensubu Guilbeau, ABD Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesinde düzenlenen bir oturumda, Amerikan yönetiminin ve Kongresinin İsrail politikasına tepki gösterdi.

Oturum devam ederken ayağa kalkarak Kongre üyelerine seslenmeye başlayan Guilbeau, "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." şeklinde konuştu.

Üzerindeki askeri kıyafetiyle dikkati çeken eski asker Guilbeau, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail (Gazze'de) çocukları diri diri yakıyor. Bir yıldır İsrail'in çocukları nasıl diri diri yaktığını izliyorum. Gazilere ve Amerikan değerlerine değer vermiyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepinizden utanıyorum. Tanrı size doğru olanı yapma cesaretini versin."

Bu sırada oturum başkanının da çağrısıyla salondaki güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan Guilbeau, salon dışında bulunan bazı medya mensuplarına açıklama yaptı.

Amerikalı eski asker, Amerikan Kongresinin milyarlarca doları İsrail gibi ülkelere gönderirken gazilere, ihtiyaç duydukları yardımları sağlamadığını belirtti.

Guilbeau, "Gaziler olarak sesimizi yükseltip 'Artık yeter' deme zamanı. Kongrenin şu anda yaptıklarından ülkemizi kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

05:00 İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

02:32 ABD'li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe ilişkin "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." dedi.

01:08 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere soykırım uyguladığına dair raporuna "katılmadıklarını" bildirdi.

01:00 Hamas, İsrail askerlerinin ordunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin ifadelerini benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olarak değerlendirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.