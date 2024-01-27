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Dünya

Ülkesine 'İsrail'e yardımları durdurun' çağrısında bulundu: Bir dolar daha vermeyeceklerini açıklasınlar

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya insanlık dışı ve yasa dışı savaşını desteklemek için bir dolar daha vermeyeceklerini açıkça belirtmesi gerektiğini ifade ederek, ülkesine, yaptığı yardımları durdurma çağrısında bulundu.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
Ülkesine 'İsrail'e yardımları durdurun' çağrısında bulundu: Bir dolar daha vermeyeceklerini açıklasınlar
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Senatör Sanders, The Guardian gazetesinde kaleme aldığı yazıda, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunun Gazze'de yaşanan "ağır insani felaketi" görmezden geldiğine dikkati çekti.

ABD'nin Netanyahu'ya insanlık dışı ve yasa dışı savaşını desteklemek için bir dolar daha vermeyeceklerini açıkça belirtmesi gerektiğine işaret eden Sanders, "Açık olalım: Gazze'de yaşananlar kıyılarımızdan binlerce mil uzakta meydana gelen talihsiz bir trajedi değildir. ABD İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor ve Gazze'yi yok eden bombalar ve askeri teçhizat ABD'de üretiliyor. Başka bir deyişle, yaşananların suç ortağıyız." ifadelerini kullandı.

Sanders, ekibinin Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Gıda Programı ve Gazze'deki diğer insani yardım kuruluşlarıyla görüştüğünü vurgulayarak, bölgedeki insani yardım erişiminde iyileşme yaşanmaması halinde çok sayıda insanın susuzluk, ishal, önlenebilir hastalık ve açlık yüzünden ölebileceğine dikkati çekti.

Yaşananların doğal bir felaket olmadığını kaydeden Sanders, "Bu, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin lideri Binyamin Netanyahu'dan ve diğer siyasi liderler tarafından yapılan seçimlerin doğrudan sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Sanders, Gazze'ye giden üç su boru hattından sadece birinin çalıştığını belirterek, BM'nin şu anda Gazze'de 570 bin kişinin kıtlığa eşdeğer "felaket boyutunda açlık" ile karşı karşıya olduğunu söylediğine işaret etti.

Gazze'deki sağlık hizmetlerinin de durma noktasına geldiğini kaydeden Sanders, "Bugün Gazze'de hayat böyle. Amerikan halkı bunu görmezden gelmemelidir. Biden yönetimi bunu görmezden gelmemelidir. Kongre bunu görmezden gelmemelidir." ifadelerini kullandı.

  • Bernie Sanders
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