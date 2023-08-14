Ülkesini açık açık ikaz etti: PKK bir beladır, musibettir

Mesut Barzani liderliğindeki KDP Merkez Komite Üyesi ve Duhok'a bağlı Zaho ilçesinin KDP Sorumlusu Avni, KDP'nin resmi yayın organı "Kürdistan TV"ye terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'deki varlığı hakkında açıklamada bulundu.

Avni, "KYB, Süleymaniye'de PKK'ya karşı doğru adımlar atmalıdır. Böyle devam ederse, uzak olmayan bir gelecekte PKK Süleymaniye'de güvenlik noktaları kurmaya başlar ve KYB yöneticileri ile diğer siyasi parti yetkililerinden kimlik ve geçiş izni istemeye başlar." ifadelerini kullandı.



Terör örgütünün Süleymaniye'nin ilçeleri Ranya ve Kaladize'de "hakimiyet kurduğunu" söyleyen Avni, "PKK, Kürdistan Bölgesi'nin başına bir beladır. Bu bir musibettir." dedi.

Avni, Süleymaniye'deki yetkililere PKK konusunda uyarıda bulunarak, şunları söyledi:

"Süleymaniye sınırındaki arkadaşlarımız KDP'ye düşmanlık için PKK'ya yol açmamalıdır. PKK tehlikeli bir örgüttür. Yarın daha büyük tehlike haline gelecektir. PKK kadrolarının (Süleymaniye bölgeleri) Ağcalar, Ahmedava ve Sincar'da ne işi var?"

- "PKK VE ONA BAĞLI GÜÇLER SİNCAR VE YEZİDİLER İÇİN SADECE BELA"



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığının sonlandırılması için sık sık çağrıda bulunuyor.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "PKK ve ona bağlı güçler Sincar ve Yezidiler için sadece bela, huzursuzluk ve istikrarsızlık getirmiştir. Yezidilerin yaralarını derinleştirmişlerdir. PKK ve Sincar'a yabancı olan diğer güçler şehri terk etmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

KDP lideri Mesut Barzani de aynı gün yaptığı açıklamada, Irak hükümetinden terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını isteyerek, Bağdat'ın bu konudaki tavrını eleştirmişti.

Barzani, "Irak hükümeti, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını engelleyen güç ve taraflara ne zamana kadar mühlet tanıyacak?" demişti.

- PKK NEDENİYLE 800 KÖY YENİDEN İNŞA EDİLEMEDİ



IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa merkezli France 24 kanalına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz. Umuyoruz ki PKK bu bölgedeki askeri varlığının kimseye hizmet etmeyeceğini anlayacaktır. Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuşmuştu.