Ülkesini ikiyüzlü davranmakla suçladı: Etiyopya Yahudileri hakkında başka bir ses duymak istiyorum

AA 15 Mart 2022 Salı 07:27 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:27

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Aliya ve Entegrasyon Bakanı Tamano-Shata, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Ukrayna'dan gelecek mülteciler konusuna yoğunlaşılması üzerine, Tamano-Shata Etiyopya'da ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle mülteci kamplarında İsrail'e gitmeyi bekleyen sivillerin durumunu hatırlattı.

Tamano-Shata, "Ukrayna'dan Geri Dönüş Yasası kapsamındakiler için yorulmadan çalışıyorum, ancak Etiyopya Yahudileri hakkında başka bir ses duymak da istiyorum." dedi.

Geri Dönüş Yasası ile Etiyopya'dan gelecek kişilerin "acilen kurtarılmasını" talep eden Tamano-Shata, "Fakat burada Etiyopya'da Geri Dönüş Yasası'ndan yararlanmayı hak edenler için kimse ağzını açmadı. Bu beyaz adamın iki yüzlülüğüdür." ifadelerini kullandı.

İletişim Bakanı Yoaz Hendel de mültecilerin Afrika'dan gelmesi söz konusu olduğunda kimsenin konuşmadığını belirterek, Tamano-Shata'ya destek verdi.

"Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip yaklaşık 120 ila 150 bin Ukraynalı Yahudi bulunduğu tahmin ediliyor.

- İSRAİL HÜKÜMETİNİN ETİYOPYALI YAHUDİLERİ ÜLKEYE GETİRME PLANI

İsrail hükümeti 2020'de Yahudi dönüşü kanunu çerçevesinde Etiyopyalı 2 bin Yahudi'yi ülkeye getirme planını onaylamıştı.

Plan uyarınca Etiyopyalı Yahudilerin 2020 sonu ile 2021'in başında ülkeye getirileceği kaydedilmişti.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.