İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,112
  • EURO
    38,0093
  • ALTIN
    2820.47
  • BIST100
    9753.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkesinin huzuru için Türkiye ve Mısır'ı işaret etti: Krizin çözümü için bir fırsat
Dünya

Ülkesinin huzuru için Türkiye ve Mısır'ı işaret etti: Krizin çözümü için bir fırsat

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, ülkesindeki krizin çözümü için Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmayı bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Salih ayrıca Türkiye-Mısır yakınlaşmasını takdir ederek bunun Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesini de kolaylaştırdığını belirtti.

Star Gazetesi18 Eylül 2024 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Ülkesinin huzuru için Türkiye ve Mısır'ı işaret etti: Krizin çözümü için bir fırsat
ABONE OL

İngilizce yayın yapan The Libya Observer haber sitesi, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmayı gündemine aldı. Haberinde Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih'in açıklamalarına yer veren Libya basını, "Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşma Libya krizinin çözümü için bir fırsattır" başlığını kullandı.

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASINI TAKDİR ETTİ

Haberde, "Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını takdir ederek, bunun Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmasının yanı sıra yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini kolaylaştırdığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

Salih'in Rus basınına verdiği demece dikkat çeken The Libya Observer haber sitesi, Salih'in Kahire-Ankara yakınlaşmasının Libya'da yeni bir savaşın önlenmesine yardımcı olacağını yazdı. Ayrıca haberde Salih'in Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Libya'daki krizin tarafları arasında çözüme ulaşma vizyonlarının bir araya getirilmesini kolaylaştıracağını belirttiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca, Temsilciler Meclisi'nin "Libya'da yabancı güçleri kabul etmediğini" belirterek, tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

SİSİ'NİN SON ANKARA ZİYARETİ

Salih'in bu yeni açıklaması, özellikle Sisi'nin son Ankara ziyareti ve iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır-Türkiye ilişkilerinde kayda değer bir iyileşme kaydedildiği bir dönemde geldi.

Star Gazetesi

Türkiye ve Mısır anlaştı

36 maddelik mutabakat metni yayınlandı

Sisi Ankara'da... Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddediyoruz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.