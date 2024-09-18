Ülkesinin huzuru için Türkiye ve Mısır'ı işaret etti: Krizin çözümü için bir fırsat

İngilizce yayın yapan The Libya Observer haber sitesi, Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmayı gündemine aldı. Haberinde Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih'in açıklamalarına yer veren Libya basını, "Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşma Libya krizinin çözümü için bir fırsattır" başlığını kullandı.

TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASINI TAKDİR ETTİ

Haberde, "Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını takdir ederek, bunun Libya krizinin çözümüne katkıda bulunmasının yanı sıra yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini kolaylaştırdığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

Salih'in Rus basınına verdiği demece dikkat çeken The Libya Observer haber sitesi, Salih'in Kahire-Ankara yakınlaşmasının Libya'da yeni bir savaşın önlenmesine yardımcı olacağını yazdı. Ayrıca haberde Salih'in Türkiye-Mısır yakınlaşmasının Libya'daki krizin tarafları arasında çözüme ulaşma vizyonlarının bir araya getirilmesini kolaylaştıracağını belirttiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı ayrıca, Temsilciler Meclisi'nin "Libya'da yabancı güçleri kabul etmediğini" belirterek, tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

SİSİ'NİN SON ANKARA ZİYARETİ

Salih'in bu yeni açıklaması, özellikle Sisi'nin son Ankara ziyareti ve iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından Mısır-Türkiye ilişkilerinde kayda değer bir iyileşme kaydedildiği bir dönemde geldi.

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