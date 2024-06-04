Sandıkların yüzde 87'sinden fazlasının açıldığı sonuçlara göre, 61 yaşındaki Sheinbaum, oyların yüzde 59,97'sini alarak rakiplerine büyük fark attı.

Yahudi kökenli bir aileden gelen Sheinbaum, İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları başlatmasından kısa süre sonra yaptığı açıklamada, sivil yerleşimlere yönelik saldırıları kınadığını bildirdi.

Mevcut Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, iki devletli çözüm ifadelerini desteklediğini aktaran Sheinbaum, "Öncelikle saldırıları kınıyorum, Meksika hükümetinin taraflar konusunda ilk andan itibaren aldığı pozisyonu destekliyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Filistin'in devlet olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Sheinbaum, "Elbette şiddetin her türlüsü kınanmalıdır, özellikle de sivillere, masum insanlara yapılan her türlü saldırının karşısındayım. Şiddettin derhal durmasını ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde belirtilen iki devletli çözüm önerilerine katılıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Dün düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde en yakın rakibi muhalefet bloğu adayı Xochitl Galvez'e 30 puan fark atan Sheinbaum, anketlerde belirtilen rakamların da üzerine çıktı.

- SHEİNBAUM KİMDİR?



Yahudi kökenli bir aileden gelen Sheinbaum, 1962'de Meksiko'da doğdu. Eşi Jesus Maria Tarriba ile üniversite yıllarında tanışan Sheinbaum, 2 çocuk ve 1 torun sahibi.

Baba tarafından dedesi Litvanya'dan göçen Sheinbaum, anne tarafından dedesi de 2. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan'ı terk edip Meksika'ya göç etti.

Siyasi hayatına Obrador'un Meksiko kentinin Belediye Başkanı olduğu 2000'de Çevre Sekreteri olarak başlayan Sheinbaum, bu görevi 2006'ya kadar sürdürdü.

Sol görüşlü bir aileye mensup olan Sheinbaum, iklim aktivisti ve çevre çalışmalarıyla biliniyor.

Fizik alanında ülkenin önde gelen bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Sheinbaum, 2007'de iklim değişikliğiyle ilgili araştırmaları neticesinde Nobel Ödülü kazanan akademisyen grubunun bir üyesi oldu.

Sheinbaum, 2015'te kazandığı Tlalpan Belediye Başkanlığı görevini 2017'ye kadar devam ettirdi.

Sheinbaum, 2018 devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğu Meksiko Belediye Başkanlığını en yakın rakibine 16 puan fark atarak yüzde 47 ile kazandı.

Devlet başkanlığına aday olmak için 2023'te belediye başkanlığı görevini bırakan Sheinbaum, Obrador'un da desteğiyle kurucusu olduğu Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) devlet başkan adayı oldu.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Meksiko Ulusal Üniversitesinde (UNAM) Prof. Dr. unvanını alan Claudia Sheinbaum, yenilenebilir enerjiler ve iklim değişikliğine ilişkin çalışmalar yaptı.

- GÖREVİ 1 EKİM'DE DEVRALACAK



Sheinbaum, "Meksika tarihinin ilk kadın devlet başkanı" unvanıyla 1 Ekim'de Obrador'dan görevi devralacak.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, 32 valilik, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulundu.

"Ülke tarihinin en büyük oylaması" olarak kayıtlara geçen ve 99 milyonu aşkın kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu ülkede, sandığa katılım oranı yüzde 60 oldu.

Hızlı sayım tahminlerine göre, iktidar partisi Senatoda ve milletvekili sandalye dağılımında da yeterli çoğunluğa ulaşacak.

Sheinbaum, dünyanın en büyük 12. ekonomisi ve 129 milyon nüfusuyla Meksika'nın devlet başkanlığı görevini 2030'a kadar yürütecek.