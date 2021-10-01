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Dünya

Ülkesinin İsrail ile normalleşmesi için propaganda yapan aday seçimden azledildi

Irak'taki seçimlere Bağdat'tan aday olan Haydar el-Molla, İsrail ile normalleşme içerikli konuşmalarından dolayı seçim yarışından azledildi.

AA1 Ekim 2021 Cuma 23:25 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 23:25
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Irak Haber Ajansının haberine göre, Yüksek Seçim Komiserliği, Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Molla'yı "Irak'ın İsrail ile normalleşmesi"ni övmesinden dolayı seçim yarışından azletti.

Molla'nın, hakkında alınan karara mahkemede itiraz edeceği ifade edildi. Irak'ta 10 Ekim'de erken seçimler yapılacak.

Erbil kentinde İsrail ile normalleşme temalı bir konferans düzenlenmiş ve bu hem hükümetin hem de siyasi ve halk çevrelerinin yoğun tepkisine neden olmuştu.

Irak yargısı aralarında Kültür Bakanlığı'nda uzman Sahar Taii olmak üzere söz konusu konferansa katılanlar hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Irak Kültür Bakanlığı daha sonra Taii'yi görevinden uzaklaştırmıştı.

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