Ülkesinin sivil katliamını itiraf etti: Her savaşta istenmeyen sonuçlar olur

Herzog, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programına katılarak gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Muhabirin, "ABD'ye göre, Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişi mahsur kalmış durumda. Binlerce Filistinli sivil kayıp var. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'na (Jake Sullivan) göre, 70'ten fazla Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı ve 30 ya da daha fazla gazeteci öldürüldü. ABD'nin istediği gibi ordunuz taktik değiştirecek mi?" sorusuna, bu rakamlar konusunda kesin bir yorum yapamayacağı cevabını verdi.

Herzog, rakamlara ilişkin, "Bu sayıları değerlendirirken çok dikkatli olacağım çünkü ne siz ne de ben bunların kaçının silahlı terörist, kaçının sivil olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her savaşta istenmeyen sonuçlar ve sivil zayiat olur." diyen Herzog, ateşkesin ancak Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılmasıyla mümkün olacağını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.