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Dünya

Ülkeye girişleri yasakladı!

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 20:37 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 20:37
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UMH hükümetine bağlı Misrata Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Trablus’un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından yapılan roketli saldırılar nedeniyle 5 Mart’ta durdurulmuş ve uçuşlar başkentin doğusundaki Misrata Havaalanı'na kaydırılmıştı.

Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Misrata Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan koronavirüs şüphelisi Hint yolcunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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